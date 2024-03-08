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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع مدير الفاو علاقات التعاون الثنائي

صدى البلد

 بحث رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) شو دونيو، علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة، وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر في المستقبل سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار شراكات أوسع لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون جنوب-جنوب.
جاء ذلك خلال استقبال العرباوي، أمس /الخميس/ بقصر الحكومة، بالجزائر العاصمة، للمسؤول الأممي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، نوه المدير العام عاليا بما حققته الجزائر من إنجازات في القطاع الجزائري بفضل التدابير والإصلاحات التي اتخذها رئيس الجمهورية من أجل النهوض بقطاع الزراعة وتطويره بما سمح بتحقيق الأداء الاستثنائي الذي سجلته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في التصنيف العالمي للأمن الغذائي، الذي حازت فيه الجزائر على المرتبة الأولى أفريقيا والمرتبة 54 من ضمن 113 دولة مصنفة.

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