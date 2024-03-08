حدث ليلا |موديز تغير نظرتها للاقتصاد المصري ..خفض ساعات العمل في رمضان .. فودافون تعوض عملائها .. بايدن يوجه الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء مساعدات بغزة

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أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس 7 مارس 2024 عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى إيجابية من سلبية .

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكباري الحالية وانشاء المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الارواح و الحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير وانشاء تلك الطرق

واجه عملاء فودافون مصر صعوبات في استخدام الإنترنت وإجراء المكالمات في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 مارس

أعلنت الحكومة عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2024، والتي ستختلف عن مواعيد العمل المعتادة......

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام - العلمين بخط القبارى- مرسى مطروح بصفه مؤقتة وذلك حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024 . وذكرت الهيئة أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للإرتقاء بمرفق

حرر نجل الفنان سامي مغاوري محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اول ضد ماركت شهير يتهم الأمن الخاص به بالاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية يتهمهم باخفاء السكر عن المواطنين وادعاء نفاذه من الماركت. وقال كريم سامي مغاوري إن أمن الماركت قام بطرده ووالدته بعد الاعتداء عليهما

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن قلقه من ثنائي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي. وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية "الأهلي يملك الأفضلية من الزمالك ويحتاج التوفيق للفوز، الأهلي يعيش حالة من الاستقرار أكثر من الزمالك ومباريات القمة لها أجواء

علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على مشاركة محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام سبراتا براج التشيكي في لقاء الذهاب للدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي. وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية "أنه يتمنى أن يتعافى صلاح، ويعود سريعًا



كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن موقف حضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات تلفزيونية "محمود الخطيب، رئيس النادي الأول سيحضر مباراة الأهلي والزمالك..

خرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة قبيل خطاب حال الاتحاد للرئيس الأمريكي جو بايدن، للمطالبة بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه أمر الجيش الأميركي، بإنشاء ميناء على ساحل البحر المتوسط أمام غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر، لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن الجندي الأمريكي ومحلل الاستخبارات العسكري كوربين شولتس اعتقل يوم الخميس ووجهت إليه تهمة جمع ونقل معلومات عسكرية سرية إلى الصين.

اتهمت الشرطة الكندية، الخميس، طالباً سريلانكياً (19 عاما) بطعن وقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال من عائلة سريلانكية.