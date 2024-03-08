عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: الإنزال الجوي لا يغني عن المساعدات والوضع بغزة تجاوز كل الأوصاف

ارشيفي
ارشيفي

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بضرورة السماح بدخول شاحنات المساعدات عبر معابر غزة والإنزال الجوي لا يغني عن المساعدات البرية.

وأكدت الأونروا في بيان لها أن مأساة الفلسطينين لا تتعلق فقط بالغذاء في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع هناك يتجاوز كل الأوصاف ولم نره في أي أزمة سابقة.

ودعت الأونروا إلى فتح المعابر البرية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وكان العراق أعلن التبرع بـ 25 مليون دولار لدعم وكالة "الأونروا" لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة التي يعاني منها في ظل الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتعويضا عن الدول التي سحبت تبرعاتها من الوكالة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب اختتام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الـ161، الذي عقد في مقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة موريتانيا.

وقال أيضا، إن العراق أعلن مرارا وتكرارا موقفه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، وقد شرّع قانون لتجريم التطبيع مع الاحتلال.

وحث الوزير العراقي الدول العربية كافة علي أن تحذو حذو العراق في دعم وكالة "الأونروا" للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين، في ظل سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

قاهر الآيفون.. ميزات هتخليك تشتري هونر Magic 6 Pro بدون تفكير

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

ترشيحاتنا

الخارجية: تحية إعزاز وإكبار للمرأة الفلسطينية ولكل مصرية تقف إلى جوارها

قبل مناقشته في البرلمان..تعرف على أهداف قانون المالية العامة الموحد

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

العمليات تمت في مستشفى شهير.. اعترافات المتهم بأكبر عصابة لتجارة الأعضاء البشرية

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

حدث ليلا |موديز تغير نظرتها للاقتصاد المصري ..خفض ساعات العمل في رمضان .. فودافون تعوض عملائها .. بايدن يوجه الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء مساعدات بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

اوعي تاكله..علامة بقشرة البيض تشير لاحتمالية إصابتك بالتسمم الغذائي

بالفيونكة.. هنا الزاهد بملابس طفلة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ