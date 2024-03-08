في يومها العالمي.. محمد بن راشد يوجه رسالة للمرأة

أكد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات أن المرأة رمز للسعادة ورمز للتضحية ورمز للحياة ورمز للمساواة ورمز للدفء والحنان والمحبة والمرأة رمز لكل شيء جميل.

وقال بن راشد - بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام - في يوم المرأة العالمي نقول كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل كل عام وجميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في خير وإلى خير بإذن الله.

فيما هنّأت الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المرأة الإماراتية، وجميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس، متمنية لهنّ مزيداً من التوفيق والنجاح والريادة.

وقالت في كلمتها بهذه المناسبة: «في اليوم العالمي للمرأة، أتقدم بتحية اعتزاز وفخر للمرأة في دولة الإمارات والعالم، التي أراها رمزاً للوفاء والإخلاص والتفاني، ومرآةً لتحضّر الأمم ورفعتها، لعطائها السخيّ الذي تخطى حدود مجتمعها ووطنها، وارتقى لخدمة الإنسانية في منزلة أعظم وأسمى لدورها الكريم».

وأضافت «في هذا اليوم نبارك لبناتي الغاليات زهرات الوطن وقوته ومصدر تميزه وريادته، أبارك لكنّ جهودكنّ الطيبة وأثركنّ الإيجابي في مسيرتنا التنموية المشرفة، تعجز الكلمات أمام وصف مدى إيماني بقدراتكنّ ومحبتي الفياضة لكنّ جميعاً. ولكني أبقى على العهد، ذلك الوعد النابع من قلب الأم، بأن أبقى السند والعون لأحلامكنّ وطموحاتكنّ الملهمة.. حفظكنّ الله ورعاكنّ»

