بيان هام لوزارة الأوقاف السورية يخص رمضان

أصدرت وزارة الأوقاف السورية بيان بالمقادير الشرعية الخاصة بزكاة المال وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين.

وفي بيان لها؛ قالت الأوقاف السورية إن صدقة الفطر: 25,000 ليرة سورية الحد الأدنى عن كل شخص، وفدية الصوم: 25,000 ليرة سورية الحد الأدنى عن كل يوم.

وحددت الوزارة السورية ان كفارة اليمين تبلغ 300,000 ليرة سورية قيمة إطعام عشرة مساكين.

وفلسطينيا؛ دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل.

وحث المفتي في بيان صادر عن دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال بالأرقام التالية:- 02-6260042، 02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، والفاكس: 6262495-02

وأشار إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان. ودعا إلى متابعة إذاعة صوت فلسطين وفضائية فلسطين، مساء يوم الأحد، اللتين ستبثان البيان الخاص بذلك.