عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرامكو السعودية: لسنا طرفا في عملية نقل بعض الأسهم لصندوق الاستثمارات العامة

ارشيفي
ارشيفي

أكدت أرامكو السعودية أن عملية نقل بعض من أسهمها لمحافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة هي عملية خاصة، مشيرة إلى أنها ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

وذكرت أرامكو في بيان لها أن الدولة تظل المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 82.186% من أسهم أرامكو.

وقالت أرامكو إن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى.

وأضافت: كما أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحَوْكَمة فيها.

وأشارت أرامكو إلى أنها ستعلن عن أي تطوُّر جوهري في حينه، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

ترشيحاتنا

قاضية أردنية لصدى البلد: مجلس الدولة المصرى يعمل لوحدة القضاء الإدارى العربي

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة.. 5 كلمات تزيدك بركة ورزقا

الموعد والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر

10خسر دينه ودنياه| ينهي حياة زوجته أمام أبنائها.. والسبب صادم

حماس: لا هدنة في غزة قبل رمضان ولا تنازل عن عودة النازحين

لأول مرة منذ 5 أشهر.. الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ