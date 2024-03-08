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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية تضرب دولة عربية وتحذير من الأرصاد

ارشيفي
ارشيفي

توقعت هيئة الطيران المدني العمانية سقوط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد  تدريجيا مساء الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان: تزداد غزارة الأمطار  يوم السبت على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية و أجزاء من الوسطى مع كميات أمطار تتراوح من ٣٠ – ١٥٠ ملم تؤدي لجريان جارف للشعاب والأودية.

وناشدت هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

وأشارت الهيئة الي ان هطول أمطار غزيرة سيكون مصحوب بتساقط حبات البرد تتراوح بين ٣٠ – ١٥٠ ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية.

والمحت إلى هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين ١٥ – ٥٠ عقدة (۲۸) – ٩٠ كم/ساعة).

وبينت كذلك ارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويتراوح بين (٢ – ٣,٥ متر).

كما حذرت من انخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار الرعدية.

 

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