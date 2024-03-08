أسبوع و5 دنانير.. حكم غريب على أردني

المجني عليه كبش..

أصدرت محكمة اردنية حكما بإدانة المشتكى عليه (ق.ش) بجرم إساءة معاملة الحيوانات.

وجاء قرار المحكمة بالحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم والغرامة (5) دنانير والرسوم.

وجاء في نص الاتهام أن الجاني قام بضرب الكبش بحجر وكذا ذنب الكبش بمشرط.

وفي وقت سابق؛ ضحت مواقع التواصل ؛ بمقطعا يُظهر قطيعًا من الأغنام يدور في حركة دائرية يتعلق بسلوك "الأمهات والمواليد الجدد" من أفراد القطيع.

وأوضح المتحدث الاعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، في في تصريحات له ، أن الوزارة صدت موقع الحادثة بمجرد تناقل مقطع الفيديو، وتبيّن أنه يعود لحظيرة من القطيع في محافظة الكرك (نحو 124 كيلومترًا) جنوب العاصمة عمّان، وأن أحد المواطنين قد التقط الفيديو ما أثار جدلا بين الأهالي في المنطقة بالرغم من أن الفيديو لا يتعدى دقائق.



وبيّن المجالي، أن حركة الدوران لم تستمر سوى لدقائق وأنها مرتبطة بسلوك الأمهات التي كانت تبحث عن مواليدها بعد عودتها من المرعى خارج الحظيرة بحسب تحليل فرق الوزارة، وأن كل واحدة عادت إلى مكانها بعد عثورها على مواليدها، فيما بيّن أن الفحص عبر اللجان المتخصصة أكد سلامة القطيع وخلوه من أي مرض.