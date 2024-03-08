شعر به السكان.. زلزال يضرب مدينة صيدا اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان بأن سكان مدينة صيدا وجوارها شعروا في قرابة العاشرة والربع صباحاً بهزة أرضية، استمرت لثوان معدودة .

فيما سجلت محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل بسوريا 4 هزات منذ امس الخميس وحتي الثامنة صباح اليوم.

واشار البيان السوري إلى وقوع هزتين وسط تركيا بقدر 2.4 و 2.1 ريختر الساعة 15:54 و 00:54 واخري في لبنان شمال القنيطرة ب 42 كم بقدر 2 ريختر الساعة 17:29.

كما تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر في الجزر اليونانية الساعة 7:27 صباح هذا اليوم.



وكانت محطات الرصد في المركز الوطني للزلازل سجلت هزة أرضية في لواء اسكندرون غرب مدينة ادلب بحوالي 40 كم بقدر 3.7 ريختر الساعة 10:16 صباح اليوم .

وفي وقت سابق أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر، قرب مدينة إيرانشهر جنوب شرقي إيران، صباح الثلاثاء.

كما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع الهزة، وقالت إنها وقعت على عمق 35 كيلومتراً في باطن الأرض.



وجاء في بيان المركز، أن الهزة وقعت على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي مدينة إيرانشهر التي يقطنها 131 ألف شخص،.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدینة فنوج التابعة لمحافظة سیستان بلوجستان جنوب شرق ایران.

وقال نائب رئيس منظمة إدارة الأزمات بمحافظة سيستان وبلوشستان "روح الله سركزي": حدث صباح الثلاثاء عند الساعة 07:50 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 80 كيلومترا من سطح الارض.

وأضاف: لم يسجل حتى الان اي خسائر بالارواح او الممتلكات.

يشار إلى أن إيران تُعد إحدى أكثر دول العالم عرضة للزلازل، بسبب وقوعها في منطقة صدوع زلزالية رئيسة.

