القاهرة تستضيف مباحثات أمريكية - عربية حول الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي

قام النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والاستقرار والردع، بول دين، بالسفر إلى القاهرة، أمس، لإجراء مباحثات مع جامعة الدول العربية ومسؤولين حكوميين مصريين بشكل ثنائي.

وركزت الاجتماعات على الأمن الإقليمي وتدابير الحد من المخاطر، بما في ذلك مناقشات حول الإعلان السياسي للاستخدام العسكري المسؤول للذكاء الاصطناعي والحكم الذاتي.

بول دين هو النائب الرئيسي لمساعد وزير الخارجية في مكتب الحد من الأسلحة والردع والاستقرار في وزارة الخارجية الأمريكية. ويعمل في نفس الوقت كمفوض أمريكي لدى اللجنة الاستشارية الثنائية الأمريكية الروسية، وهي هيئة الامتثال والتنفيذ لمعاهدة ستارت الجديدة.

وفي الفترة من 2018 إلى 2021، عمل دين كمستشار قانوني في سفارة الولايات المتحدة في لاهاي، حيث مثل الولايات المتحدة أمام المحاكم القانونية الدولية القائمة على الموافقة وأدار علاقة الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية.

ويجيد دين لغات عديدة مثل الإسبانية والفرنسية والألمانية واللاتينية واليونانية القديمة.