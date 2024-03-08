فتح المتاحف العسكرية بالمجان احتفالا بيوم الشهيد

بمناسبة إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية وكذا منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر لإستقبال المواطنين مجاناً يوم السبت الموافق 9 مارس الجارى .

كما تشارك الموسيقات العسكرية فى تقديم عدد من العروض الموسيقية والأغانى الوطنية بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض بالقاهرة تزامناً مع الإحتفال بهذه المناسبة .

يأتى ذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداء لعزة الوطن وكرامته .