بطائرة مسيرة.. القسام تقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال شرق بيت حانون

نجح مجاهدو القسام في إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء الحرب العدوانية على قطاع غزة ارتفع إلى 30878 شهيداً و 72402 جريح منذ 7 أكتوبر 2023.

وارتكب 8 جرائم أخرى وسقط على إثرها 78 شهيدا، وأصيب 104 خلال الـ 24 ساعة الماضية،

وبحسب تقرير الصحة فإن 72% من ضحايا الحرب منذ أكتوبر 7 العام الماضي هم من النساء والأطفال.

وأكدت أن عدداً ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، وقوات الاحتلال تمنع وصول قوات الإغاثة والعاملين من الوصل إليهم