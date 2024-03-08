قرار عاجل من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية يخص تنظيم إرهابي

أصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، قرار بتأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.



وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية؛ فإن 84 متهماً في القضية يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم.



واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 5 ساعات ودفع خلالها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وطعنوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، مطالبين بالبراءة لموكليهم والإفراج عنهم.

وحددت المحكمة الخميس المقبل موعداً لاستكمال المرافعة.

