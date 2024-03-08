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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات بايدن في خطاب حالة الاتحاد| تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أعربت الرئاسة الفلسطينية صباح يوم الجمعة، عن تقديرها  لما ورد على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه حالة الاتحاد السنوي، والذي تحدث فيه عن عدة قضايا أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها : إن ما قاله بايدن ينسجم مع الحقيقة والمطالب الفلسطينية التي عبر عنها الرئيس محمود عباس مراراً وتكراراً، بأن تنفيذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية والعربية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وصولاً للانسحاب الكامل لإسرائيل من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، هو الذي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

ويشار الي ان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا في خطابه إلى وقف فوري لإطلاق نار لمدة 6 أسابيع، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم المساعدات كورقة مساومة، حيث أمر الجيش الأمريكي بالقيام بمهمة طارئة لإيصال الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقته.

كما أكد بايدن علي أن الحل الحقيقي الوحيد هو حل الدولتين، وأن هذه الحرب أودت بحياة أكثر من 30 ألفاً من الأبرياء المدنيين، والتي تجاوز ضحاياها حروب غزة مجتمعة.

وأشار الي  إن الآلاف من الأطفال والنساء "قد قتلوا ويُتِمَ أطفال كثيرون، وأن أكثر من 2 مليون فلسطيني تعرضوا للقصف والنزوح، كما دُمرت المنازل وتحولت الضواحي إلى ركام ودُمرت مدن، وأصبحت العائلات دون طعام ودواء".

ودعا الرئيس الأميركي إسرائيل لحماية المدنيين، وأن تسمح بمرور المزيد من المساعدات، محذرا قادة إسرائيل من أن المساعدات الإنسانية لا يمكن اعتبارها مسألة ثانوية أو ورقة للمساومة.

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