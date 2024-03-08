استشهاد فلسطينين وإصابة آخرين في إنزال خاطئ

أفادت وسائل إعلام بسقوط شهيدين ومصابين نتيجة إنزال مساعدات بشكل خاطئ على منازل في شمال غرب مدينة غزة.

وتتبع العديد من دول العالم طريقة إنزال المساعدات علي قطاع غزة عن طريق الجو نظرا لتعنت سلطات الاحتلال واصرارها علي إغلاق المعابر البرية في جو شاحنات المساعدات.

وكانت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني أعلن إنزال 9 مساعدات جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أميركية، وفرنسية، وبلجيكية، وهولندية، ومصرية.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الأردني فإن هذه الخطوة تأتي ضمن المساعي والجهود الأردنية المستمرة لإرسال مزيد من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية للأهل في قطاع غزة.

وأشار الجيش الأردني إلى أن الهدف من ذلك هو التخفيف من آثار الحرب وتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ونفذ الجيش الأردني منذ بدء الحرب على غزة "29 إنزالاً جوياً أردنياً، إضافة إلى 23 إنزالا جويا نفذتها القوات المسلحة (الأردنية) بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة" كان بينها أيضا الإمارات وبريطانيا.