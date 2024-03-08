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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يختتم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التوعوي "مشوارك.. أمان"

صدى البلد

اختتم  المجلس القومى للمرأة  فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج  التوعوي (مشوارك ... أمان )  الذي نفذ خلال   الفترة من ٤-٦ مارس ، وذلك في إطار مشاركة المجلس في مشروع إصلاح وتجديد محطات ترام الرمل بالاسكندرية والذي يتم تنفيذة بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت المرحلة الثانية من البرنامج توعية لعدد   17.280    سيدة ورجل  من المترددين على ترام الرمل بالاسكندرية بالتعاون مع ٢٠٠ طالب وطالبه من جامعة الاسكندرية تم تدريبهم من قبل المجلس القومي للمرأة خلال المرحلة الاولى من البرنامج . 
حيث تأتي مشاركة المجلس ضمن المشروع بهدف تفعيل الاجراءات المتخذه لتنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين فيما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. من خلال  توعية المترددين علي ترام الرمل بالاسكندرية برسائل خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة

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