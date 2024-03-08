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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدة صواريخ تستهدف شتولا بالجليل الغربي| تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط عدة صواريخ في شتولا بالجليل الغربي.

فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة حولا الجنوبية وكذلك الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت سابق نفذ غارة جوية استهدفت بالصواريخ الحارة الغربية في بلدة عيترون جنوب لبنان.

فيما أفادت "الوكالة الوطنية" للإعلام في لبنان  أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصف مدفعي لأطراف علما الشعب.

وأعلن حزب الله اللبناني استهدافه مقرا مستحدثا لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية صباح اليوم؛ مؤكدة انه تم إصابته  إصابة مباشرة.

وبحسب البيان اللبناني؛ فأن جاء ذلك إسنادًا للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم في غزة.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وسائل إعلام لبنانية انه تم اطلاق عدد  من الصواريخ من ‎جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، حيث سمع أصوات الانفجارات الناتجة عن صواريخ اعتراضية فوق اللبونة وجل العلام.

وكان حزب الله اللبناني اعلن في وقت سابق استهدافه قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي تتحرك في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية حيث أصابوها إصابةً ‏مباشرة.

وفي وقت سابق استهدفت المقاومة اللبنانية مستعمرة "غشر ‏هازيف" القريبة من نهاريا بدفعات من صواريخ الكاتيوشا وذاك ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية علي القرى والمدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني ‏في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة العديسة واستشهاد عدد من المسعفين،

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أيضا ان التيار الكهربائي انقطع في عدة مناطق في نهاريا من جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة.
 

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