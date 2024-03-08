فانوس على قد الإيد .. لانش بوكس آخر التقاليع في الإسماعيلية

فوانيس أشكال وألوان تخطف الأنظار، معلقة أمام المحال التجارية بشارع مكة بمحافظة الإسماعيلية وهو الأقدم لبيع لعب الأطفال وبأسعار مختلفة علي « قد الإيد » وسط إقبال ملحوظ، استقبالا لشهر رمضان.

رصد «صدي البلد» خلال جولته بشارع مكة اسعار الفوانيس واشكالها المختلفة والتي تنوعت بين الشكل التقليدي والحديث لإضفاء البهجة في الأجواء الرمضانية المنتظرة.

يقول الحاج «جاد» أقدم تاجر جملة وقطاعي لبيع فوانيس رمضان، أن الفانوس الميدالية منتشر هذا العام لانخفاض سعره بالمقارنة بباقي الاشكال ويبدأ من 5 جنيهات، وهناك الفانوس الصاج يبدأ من 40 جنيها حسب جودته وحجمه والخشب، وايضا هناك الفانوس اللعبة والذي يتميز بإرتفاع سعره بسبب إحتوائه علي اسطوانة « مستوردة» وهي المسئولة عن الغناء.



أضاف الحاج جاد أن جديد هذا العام، هو انتشار الفانوس الشنطة والذي يحتوي علي ١٢ فانوس اكبر من حجم الفانوس الميدالية، يصل سعره الي 120 جنيه، بالوان مختلفة ومزود بالإضاءة.



كما انتشر بأسواق الإسماعيلية، فانوس معه لانش بوكس أو زجاجة مياه للاطفال « بلاستيكية»، يصل سعره الي ٦٠ جنيه.

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