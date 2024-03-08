البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يشارك المصانع في تعزيز المساواة بين الجنسين

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن شراكة مع أحد مصانع الصناعات الغذائية للمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل وتحقيق نسبة عالية من تمثيل المرأة في المناصب القيادية، حتى ارتفعت نسبة العمالة من النساء بنحو 49% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ويمثل استحواذ السيدات حالياً على 21 % في وظائف الإدارة العليا، و30% في المناصب القيادية، مما يدعم جهود شركة بيتي لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.

وأكد البنك أنه بموجب الشراكة التي استمرت على مدار العام الماضي- وفر البنك الدعم اللازم للشركة من خلال الاستعانة بخبرات شركة Guider’s Consult من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكينهم اقتصاديًا، تماشياً مع مساعيها المتمثلة في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً.

وقال مارك وايلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتي للصناعات الغذائية: نعمل كل يوم لإحداث فرق في المجتمع، إذ نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع، ولهذا تظل ملتزمة بالتحول نحو منظومة أكثر شمولاً.

وأضاف أنه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من العمل على تطبيق المعايير الدولية داخل الشركة من أجل تعزيز المساواة في بيئة العمل. وقدم برنامج البنك دعمًا كبيراَ لبيتي حتى عملت من خلاله على جذب المزيد من العاملات إلى الوظائف التي يهيمن عليها العاملين من الرجال مثل مراكز التوزيع والمبيعات. وإدراكاً منا لأهمية التوازن بين العمل والحياة لكل من الرجل والمرأة، قامت شركة بيتي مؤخراً بتطبيق إجازة الأبوة على غرار إجازة الأمومة".

من جانبه قال الدكتور عمرو سالم، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية " تمكنا من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من توفير الدعم العملي بهدف مراجعة وتطوير سياسات الموارد البشرية خاصة تلك المتعلقة بالمساواة، ومكافحة التمييز، والتحرش، وإجراءات التظلم، وذلك للتأكد من توافقها مع المعايير والشهادات الدولية لتكافؤ الفرص. وقد ساهم البرنامج في تعزيز استراتيجية الاستدامة لدينا، بالإضافة إلى تحسين عملية إعداد تقارير تتوافق مع المعايير التي تقرها المبادرة العالمية للتقارير (GRI Reporting).

والتزاماً بمسؤوليتها نحو المجتمع، تعمل الشركة جاهدة لتوفير التدريب اللازم للسيدات في المناصب العليا. علاوة على ذلك، وفرنا فرص التعليم المناسبة للمرأة في محافظة البحيرة وذلك بهدف إعداد الموهوبات من العاملات لتمكينهن من القيام بأدوار مختلفة داخل المنظومة في المستقبل.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام نحو تمكين المرأة من خلال توفير فرص العمل؛ تماشياً مع خطة التنمية الاقتصادية للحكومة المصرية، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030

وفي ذات السياق، أضافت سونيتا بيتامبر، نائب مدير قسم تنمية المرأة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بنجاح الشراكة مع شركة بيتي، والتي تجسد التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه التحالفات الاستراتيجية في تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي. يتوافق التزام بيتي بتعزيز المساواة في بيئة العمل مع نهج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بتنمية رأس المال البشري، وهو ما انعكس في الزيادة الملحوظة في تمثيل المرأة في الإدارة العليا والمناصب القيادية. ومن خلال الشراكة، ساهمنا في تعزيز تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل أكثر تنوعًا وشمولاً داخل بيتي، ”ونتطلع إلى المزيد من النجاحات لهذه الجهود المشتركة".