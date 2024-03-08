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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باستثمارات 25 مليون جنيه.. التموين تفتتح أكاديمية تجارة التجزئة

صدى البلد

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين أكاديمية تجارة التجزئة في مصر، وهي أول أكاديمية متخصصة في قطاع التجزئة في الدولة تم تصميمها للمهنيين العاملين في كارفور المملوكة لماجد الفطيم لتجارة التجزئة. 

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين، ان الخطوة تأتى بعد النجاح الذي حققته الأكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إطار استرتيجية  "ماجد الفطيم" لتجارة التجزئة الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وأضاف انه تمثل هذه المبادرة استثماراً ضخماً، حيث تم تخصيص 25 مليون جنيه لتأسيس وتشغيل الأكاديمية، ويمثل هذا الإنجاز الجديد خطوة بارزة في إطار الالتزام على  تعزيز تقدم ونجاح القوى العاملة والمساهمة في النهوض بقطاع التجزئة في مصر.

ولفت العشماوى الى انه تمثل التجارة الداخلية جزء أساسيا من الناتج القومي بواقع 22% لتصبح الأكبر تأثيرا في الناتج القومي، ولذلك تهتم الدولة بالقطاع كونه قطاعاً واعداً إلى جانب رفع كفاءة العمالة المصرية وصقل مهاراتهم. إن أكاديمية تجارة التجزئة تمثل امتدادا لرؤية الوزارة فيما يخص أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف ونحن نسعى دائما لدعم المؤسسات التي تسير على هذا النهج وتشاركنا في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية مهارات الكوادر المصرية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.”

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" انه نجحت الأكاديمية في تدريب أكثر من 4,000 عامل وتتطلع الأكاديمية إلى تحقيق المزيد خلال عام 2024، حيث تهدف لتدريب وصقل مهارات أكثر من 5,000 زميل إضافي في عام 2024، بما في ذلك الملتحقين الجدد والزملاء الحاليين الذين ينخرطون في برامج جديدة. وتمتد برامج الأكاديمية المختلفة لتشمل التعليم والتطوير والمجالات الغذائية وغير الغذائية في قطاع التجزئة. وستوفر الأكاديمية بيئة تعليمية ديناميكية وإبداعية متكاملة، تتضمن الفهم العملي والنظري لعمليات كارفور عبر مختلف القنوات وفي المتاجر.

وأضاف انه يأتي افتتاح أكاديمية ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في مصر بهدف الاستثمار في مهارات زملائنا من خلال تدريبهم، وصقل مهاراتهم، وتوفير فرص عمل واعدة لهم في مصر والدول الأخرى التي نتواجد فيها بما يدعم تطورهم ونجاحهم المهني.

وأضاف: "نفخر في "ماجد الفطيم" لتجارة التجزئة  بالمساهمة في دعم مسيرة الدولة للتنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع رؤية مصر2030 من خلال تمهيد الطريق للكفاءات الوطنية في قطاع التجزئة وبناء الجيل القادم من رواد القطاع."

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