تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

نشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط تشكيل النادي الأهلي للقاء الزمالك في نهائي كأس مصر .
وجاء تشكيل الأهلي:
تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك
مصطفي شوبير
معلول - عبد المنعم - ربيعة- محمد هاني
نيدفيد - السولية - إمام عاشور
حسين الشحات - تاو
كهربا
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نشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط تشكيل النادي الأهلي للقاء الزمالك في نهائي كأس مصر .
وجاء تشكيل الأهلي:
تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك
مصطفي شوبير
معلول - عبد المنعم - ربيعة- محمد هاني
نيدفيد - السولية - إمام عاشور
حسين الشحات - تاو
كهربا
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