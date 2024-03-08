نهائي كأس مصر.. مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك والأهلي

حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على دعم ومساندة لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق مباراة الأهلي في نهائى كأس مصر.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه علي فيسبوك: "المستشار مرتضي منصور يتمني لأولاده لاعبي فريق الزمالك التوفيق في مباراة اليوم ويأمل أن يقدم الفريقان الزمالك والأهلي مباراة تليق بوطنهم مصر من التحضر والرقي والروح الرياضية، وأتمنى من جماهير الفريقين الزمالك والاهلي أن يتذكروا خلال المباراة أننا جميعاً اخوة ننتمي لمصر العظيمة سفراء لمصر في بلدنا الثاني السعودية العزيزة علي قلوبنا".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.