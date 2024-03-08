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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الروسي السابق: بايدن المعاق عقليا يعمل لإشعال الحرب العالمية الثالثة

صدى البلد

شن دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهما إياه بمحاولة التحريض على الحرب العالمية الثالثة. 

وانتقد ميدفيديف، في بيان له، خطاب بايدن الأخير عن حالة الاتحاد، ولا سيما مقارنته بالرئيس الأمريكي السابق فرانكلين ديلانو روزفلت.

وأكد ميدفيديف- وفقا لما نشره على حسابه بتطبيق “X”- أن مقارنة بايدن بـ روزفلت، كانت غير مواتية، مما سلط الضوء على الاختلافات الصارخة بين الزعيمين. 

وبينما يُنسب إلى روزفلت الفضل في إخراج أمريكا من الكساد الكبير، وصف ميدفيديف، بايدن، بأنه "معاق عقليا" واتهمه بالسعي لجر الإنسانية إلى الفوضى.

وعلاوة على ذلك، قارن ميدفيديف جهود روزفلت للحفاظ على السلام مع محاولات بايدن المزعومة لإثارة صراع عالمي. واتهم بايدن بالمحاولة النشطة والمستمرة لإشعال الحرب العالمية الثالثة، ووصفه بأنه عار على الولايات المتحدة.

كما قارن الرئيس الروسي السابق بين حرب روزفلت ضد الفاشية وما يعتبره دعم بايدن لها، وأدان كذلك تصرفات بايدن على الساحة الدولية.

وتأتي تصريحات ميدفيديف وسط تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة، مع تزايد المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع كبير.

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