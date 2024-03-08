بفرق 12 نقطة عن النصر| الهلال يفوز على الرياض في دوري روشن

حقق الهلال فوزا مثيرا على حساب الرياض بنتيجة 3-1، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وارتفع رصيد الزعيم للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري روشن، موسعا الفارق مع النصر الوصيف إلى 12 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر، مما يزيد معاناته في البقاء بالمسابقة.

وأصبح الهلال أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات المتتالية عبر التاريخ بالتساوي مع ذا نيو سينتس الويلزي برصيد 27 فوزا.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من الهلال على مجريات اللعب سواء بالاستحواذ على الكرة أو تهديد مرمى الرياض طوال 90 دقيقة.

في المقابل، اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة ولكنها لم تؤتي بثمارها أمام توهج دفاعات الهلال.

تشكيل الفريقين

وأعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيل الفريق لمواجهة الرياض، اليوم الجمعة، في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وفضّل جيسوس، إراحة ثنائي وسط الملعب سيرجي سافيتش وروبن نيفيز، إذ يجلسان على مقاعد البدلاء، فيما يغيب سالم الدوسري للإصابة.

وعاد المغربي ياسين بونو لحراسة مرمى الفريق بعد غيابه عن مباراة اتحاد جدة، بسبب قائمة الأجانب الخمسة.

ولعب عبد الله الحمدان ضمن التشكيل الأساسي لأول مرة منذ فترة طويلة.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ميشيل ديلجادو، عبد الله الحمدان، مالكوم

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

فيما جاء تشكيل الرياض كالآتي:

حراسة المرمى: مارتن كامبانيا

الدفاع: خالد شويع، محمد الشوريخ، حسين النويقي، أحمد عسيري، عبد الإله الخيبري

الوسط: بيراما توريه، ديداير ندونج، عبد الهادي الحراجين، إينولج موسونا

الهجوم: أندري جراي