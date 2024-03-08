منطقة محظورة.. اليهود يخشون مظاهرات دعم الفلسطينيين في لندن

رداً على تعليقات روبين سيمكوكس، المستشار المستقل لشؤون التطرف في وزارة الداخلية البريطانية، والتي أشار إلى وجود "مناطق محظورة" لليهود في لندن خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، أعرب زعماء الجالية اليهودية عن مخاوفهم بشأن السلامة خلال مثل هذه الأحداث وفقا لما نشرته صنداي تايمز.

وبينما رفض وصف لندن بأنها "منطقة محظورة" على اليهود، اعترف دانييل شوجرمان، مدير الشؤون العامة في مجلس نواب اليهود البريطانيين، بأن العديد من اليهود البريطانيين يشعرون بعدم الارتياح خلال المسيرات الأسبوعية عبر وسط لندن. وأشار إلى وجود شعارات مزعجة ولافتات معادية للسامية في بعض هذه التجمعات.

ورفض الحاخام هيرشل غلوك، رئيس مجموعة مراقبة حي شومريم في لندن، فكرة "المناطق المحظورة" ووصفها بأنها "خيال كامل ومطلق". وبالمثل، أكدت الحاخام لورا جانر كلاوسنر على الأجواء الترهيبية لليهود خلال هذه الاحتجاجات، لكنها أشارت إلى أنه ليس كل المشاركين يعتزمون التسبب في الأذى.

ويأخذ المسؤولون الحكوميون هذه المخاوف على محمل الجد، حيث من المتوقع أن يعلن وزير التسوية مايكل جوف عن تعريف موسع للتطرف. ومع ذلك، يرى النقاد أن مثل هذه اللغة قد تؤدي إلى تفاقم الخوف والتوتر في المجتمع.

على الرغم من تضارب وجهات النظر حول سلامة الأفراد اليهود خلال هذه الاحتجاجات، هناك إجماع بين القادة على أن جميع أنحاء لندن يجب أن تكون في متناول الجميع دون خوف من الترهيب على أساس الانتماءات السياسية.

وأكد داونينج ستريت التزام رئيس الوزراء بمعالجة هذه المخاوف بجدية، مشددًا على ضرورة التمسك بالقيم المجتمعية وضمان سلامة جميع المجتمعات.