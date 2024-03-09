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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد مضايقة 36 سائقا بالسودان.."النقل الدولي"تدعو للتعامل مع مدينة وادي حلفا ومعبر أرقين

صدى البلد

خاطب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة  المهندس سيد متولي، شعبة خدمات النقل الدولي واللوجتسيات برئاسة المهندس مدحت القاضي للتنبيه على الشركات المصرية بعدم شحن البضائع براً لأي مدينة سودانية سوي وادي حلفا ومحيط معبر أرقين، لعدم تعريض السائقيين لأي مخاطر بسبب عدم أستقرار الأوضاع الأمنية الراهنة بالسودان.

وأشارت شعبة النقل الدولي واللوجتسيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الخطاب أكد علي تعرض 36 سائق مصري من شركة "دال" السودانية، لحضورهم لمعبر وادي حلفا، لنقل شحنة دقيق لصالح الشركة، حيث قامت شركة "دال"السودانية باستغلال شاحنتهم كمخازن مجانيه لحين تصريف  البضاعة مما أضر بالسائقين ومنعهم من العودة لمصر مرة آخري، والتعاقد علي شحنات جديدة من السودان لمصر.


وأكد من جانبه المهندس مدحت القاضي رئيس الشعبة، أنه جاري التوجية لكافة الشركات المصرية لأتخاذ اللازم، وحماية السائقين التابعين لها، بالإضافة إلي الإمتثال إلي قرار الجهاز، والذي يهدف إلي حماية كافة السائقين العاملين بالشركات من أي أخطار يتعرضون لها.

من ناحية آخري تشهد السودان إنفلات أمني ومشاكل أمنية في الفترة الأخيرة لأسباب تتعلق بالخلافات الدائرة هناك بين الدعم السريع والجيش السوداني، وتعد مصر أحدي البوابات الرئيسة لنافذ السلع والمنتجات للسوق السوداني.

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