آداب عين شمس: النشر الدولي يعزز من قيمة الجامعات المصرية

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ، ورشة عمل عن النشر الدولي وآلية اختيار المجلات العلمية المناسبة والتي تحظى بسمعة ومكانة علمية ومصنفة دوليا.

أكد د. حاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن النشر الدولي يحسب في رصيد الباحث ويعزز من قيمة مساهمة الجامعات المصرية فى مجال الدراسات والعلوم الإنسانية، وخاصة أن هناك الكثير من الأبحاث المتميزة والكثير من الباحثين المتميزين الذين لم تلقى اسهامتهم صدى دولى واسع نظرا لعدم نشرها دوليا.

وتناولت ماهينور على ممثل إحدى الشركات، أهمية النشر الدولى وكيفية اختيار المجلات المناسبة وذلك وفقأ للتخصص والموضوع ، وأشارت إلى ضرورة إتباع الإرشادات والمعايير التى تحددها كل مجلة علمية قبل نشر البحث وذلك بهدف زيادة فرص نجاح النشر وضمان قبوله ، كما أشارت إلى أن نشر الأبحاث دوليا يؤدى لزيادة رصيد الباحثين العلمى والذى ينعكس بدوره على تصنيف الجامعات .