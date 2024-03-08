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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تطلق قافلة شاملة بـ13 تخصصًا طبيًّا في كفر الواصلين بأطفيح

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أشاد أهالي قرية كفر الواصلين بمركز أطفيح التابع لمحافظة الجيزة بجهود قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة التي تمت برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية.

وأعلن الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية رئيس القافلة، أن جامعة الأزهر سيرت القافلة التنموية الشاملة ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي الهادفة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا بالخدمات الصحية اللازمة؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لافتًا أن القافلة تميزت بتنوع تخصصاتها الطبية التي بلغت 13 تخصصًا طبيًّا.

وأوضح الدكتور سمير حافظ أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من  المواطنين؛ حيث قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء اللازم لعدد 1560حالة مرضية بالمجان.

كما أوضح حافظ أن الفريق الدعوي بالقافلة تجول في القرية والتقى عديدًا من المواطنين في مسجد القرية، وتحدث معهم حول أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتحلي بمكارم الأخلاق وأثرها في تقدم  المجتمعات ورقيها، بجانب ذلك قام فريق التوعية بالقافلة بتوعية المواطنين بالمشاريع القومية الكبرى التي تمت والتي تحتاج إلى تكاتف جهود المواطنين جميعًا، بجانب ذلك شملت أعمال القافلة توعية المزارعين بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية، وأخيرًا تضمن برنامج القافلة التوعية بأهمية التنمية العمرانية وأثر ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م ، وفي الختام تم توزيع مساعدات علي اهالي القرية مع قرب حلول شهر رمضان.

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