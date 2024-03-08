تأسيس قطاع للابتكار والتدريب .. استقبال وفد رفيع المستوى من الحكومة المجرية | جامعة عين شمس في أسبوع

جامعة عين شمس في أسبوع..

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا رفيع المستوى من الحكومة المجرية

الأول من نوعه.. جامعة عين شمس تؤسس قطاعا للابتكار والتدريب

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها تفاصيل جولة وفد وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بمشروعات جامعة عين شمس، رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا رفيع المستوى من الحكومة المجرية.

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفدا من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار للوقوف على أحدث تطورات التنفيذ فى مشروعات الجامعة، رافق الوفد خلال الجولة الدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسة بالجامعة.

وتضمنت الزيارة جولة فى الحرم الرئيسى شملت مبنى معامل كلية العلوم ومبنى معمل النانو تكنولوجي ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد.



كما أجرى الوفد جولة بمدينة عين شمس الطبية، وكان فى استقبال الوفد طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية، والإدارة الهندسة بالمستشفيات والسادة استشارى المشروعات، كما تفقد الوفد مشروع مبنى جراحات الأطفال ومستشفى الطوارئ والعيادات المجمعة وبنك الدم والأسوار والحدائق والواجهات والموقع العام.



وتم استعراض الموقف التنفيذي على أرض الواقع وحجم الأعمال ونسبة الإنجاز.



وأشاد ممثلو وزارة التخطيط وبنك الاستثمار بجهود الجامعة فى إنجاز المشروعات جميعها وتحقيق جودة نوعية بها.



استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفدا رفيع المستوى من الحكومة المجرية ضم الوفد السيد الدكتور بيتر زاكار نائب رئيس الجامعة العلاقات العامة والعلاقات، السيد. مدير مجموعة التكنولوجيا العامة للعلاقات الدولية، الدكتور جوزف نائب بيت بيمهم للشؤون العامة والاستراتيجية، السيد الدكتور أرون بيريتشكي نائب رئيس الجامعة للعلوم والابتكار، السيدة بترو بيرينى الأمين العام والدولي.



بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم ،الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، ا.د شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، ا.د رانيا أحمد صلاح الدين وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ا.د عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال

د.احمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، د احمد العوضي مدير مركز الاستدامة.

استعرض الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس نشأة الجامعة وكلياتها والتي تعد من أقدم كليات افريقيا مثل كلية الهندسة، لافتا إلى شراكات كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات مع العديد من الجامعات العالمية مثل ايست لندن وغيرها.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات المجرية

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، إنشاء قطاع الإبتكار والتدريب بالجامعة والذى يضم مركز التدريب والتطوير - مركز ريادة الأعمال والابتكار - مركز التوظيف، ليتوافق تكامل هذه المراكز الثلاثة بشكل مباشر مع رؤية جامعة عين شمس لتصبح رائدة عالميًا في التعليم والبحث والابتكار وضمان الانتقال السلس إلى العالم المهني، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق الأهداف الشاملة للجامعة.

ويعتبر قطاع الابتكار والتدريب الأول والفريد من نوعه بين جميع الجامعات المصرية.

يذكر أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق في جلسته بتاريخ 26 فبراير 2024 بقرار رقم (8) على إنشاء قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة والذي يضم ثلاثة مراكز: التدريب والتطوير - ريادة الاعمال والابتكار- التوظيف.