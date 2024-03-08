تركيا تتهم ستة أشخاص بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

أعلنت وكالة المخابرات التركية (MIT)، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال ستة أشخاص ووجهت إليهم اتهامات بالتجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وتأتي الاعتقالات، وفقا لما نشرته جيورزاليم بوست، بعد أن اعتقلت السلطات التركية سبعة أشخاص في وقت سابق من الأسبوع، من بينهم محقق خاص متهم ببيع معلومات للموساد. وتم اعتقال ستة من المعتقلين رسمياً، في حين تم إطلاق سراح واحد بكفالة.

ولم يرد تعليق فوري من المسؤولين الإسرائيليين بشأن هذه الاتهامات.

ويضيف هذا التطور الأخير إلى التوترات المستمرة بين تركيا وإسرائيل. وفي يناير، أمرت محكمة تركية بالقبض على 15 شخصا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في علاقتهم بالموساد واستهداف الفلسطينيين المقيمين في تركيا. بالإضافة إلى ذلك، ألقت تركيا الشهر الماضي القبض على سبعة أفراد آخرين يشتبه في تعاونهم مع الموساد.

وتصاعدت العلاقات المتوترة بين القادة الأتراك والإسرائيليين منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي مع حركة حماس الفلسطينية المسلحة في أكتوبر الماضي. وقد حذرت تركيا إسرائيل صراحة من "عواقب وخيمة" إذا حاولت ملاحقة أعضاء حماس خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في تركيا.

ويسلط هذا الوضع الضوء على التعقيدات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، ويسلط الضوء على الصراع المستمر على النفوذ بين القوى الإقليمية.