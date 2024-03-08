مقررة أممية: إسرائيل ترغب في زيادة قوتها الغاشمة ضد رفح الفلسطينية.. فيديو

قالت باولا جافيرا، مقررة أممية معنية بحقوق النازحين، إن ما يحدث في غزة كارثي ويؤثر بشدة على البنية التحتية الصحية.

أضافت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين خلال اتصال هاتفي للقاهرة الإخبارية،: "على إسرائيل التزام القانون الدولي والسماح بزيادة منافذ دخول المساعدات وتوفير مسارات آمنة".

أشارت: "إسرائيل استخدمت كل الأدوات المتاحة لإجبار الفلسطينيين على النزوح دون توفير أي تدابير أمنية لحمايتهم"، موضحه: "إسرائيل خسرت كثيرا من المصداقية بعد 5 أشهر من الحرب على غزة".



وتابعت: "إسرائيل ترغب في زيادة قوتها الغاشمة ضد رفح الفلسطينية مما يرفع أعداد النازحين"، لافته: "إسرائيل تنفذ عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمستشفيات في غزة".