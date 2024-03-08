البنتاجون ينفي تقارير عن سقوط ضحايا جراء إسقاط المساعدات في غزة

نفى البنتاجون التقارير السابقة عن وقوع ضحايا نتيجة إسقاط حزم المساعدات في غزة، مؤكدا أن جميع حزم المساعدات وصلت بسلام دون التسبب في أي ضرر.

وتشير التقارير الأولية إلى مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح عندما سقطت صناديق المساعدات التي أسقطتها الطائرات في شمال غرب غزة. وأكد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الطوارئ المدنية في غزة، وقوع الشهداء والجرحى، عازياً ذلك إلى حزم المساعدات التي لم تفتح مظلاتها.

وأظهرت لقطات من الحادث مشهدًا من الفوضى حيث كان الناس يتدافعون لتجنب الصناديق المتساقطة، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها الهبوط الجوي غير المتوقع.

وبينما أكدت المصادر الطبية نقل الجرحى إلى مستشفيات غزة، فإن العدد الدقيق للوفيات لا يزال غير مؤكد.

وبسب “سكاي نيوز” حصلت على لقطات تم التحقق منها للحادث، لكنها لم تتحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا المبلغ عنه.

ويتناقض نفي البنتاجون مع التقارير السابقة عن سقوط ضحايا، مما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات المحيطة بحادث إسقاط المساعدات.