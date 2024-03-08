عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون ينفي تقارير عن سقوط ضحايا جراء إسقاط المساعدات في غزة

صدى البلد

نفى البنتاجون التقارير السابقة عن وقوع ضحايا نتيجة إسقاط حزم المساعدات في غزة، مؤكدا أن جميع حزم المساعدات وصلت بسلام دون التسبب في أي ضرر.

وتشير التقارير الأولية إلى مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح عندما سقطت صناديق المساعدات التي أسقطتها الطائرات في شمال غرب غزة. وأكد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الطوارئ المدنية في غزة، وقوع الشهداء والجرحى، عازياً ذلك إلى حزم المساعدات التي لم تفتح مظلاتها.

وأظهرت لقطات من الحادث مشهدًا من الفوضى حيث كان الناس يتدافعون لتجنب الصناديق المتساقطة، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يشكلها الهبوط الجوي غير المتوقع.

وبينما أكدت المصادر الطبية نقل الجرحى إلى مستشفيات غزة، فإن العدد الدقيق للوفيات لا يزال غير مؤكد.

وبسب “سكاي نيوز” حصلت على لقطات تم التحقق منها للحادث، لكنها لم تتحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا المبلغ عنه.

ويتناقض نفي البنتاجون مع التقارير السابقة عن سقوط ضحايا، مما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات المحيطة بحادث إسقاط المساعدات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

تعليق مثير من عمرو أديب علي فوز الأهلي بكأس مصر

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رغم إصابة زوجها .. كيف احتفلت والدة مصطفي شوبير بتتويج الأهلي بگأس مصر

لو شقتك إيجار قديم| فيه زيادة 15%.. وهذا موعد التطبيق| تفاصيل مهمة

موضوعات متعلقة

فرنسا تتبنى تحالفا لنشر قوات غربية محتملة في أوكرانيا

خلال ساعتين .. هجمات استهدفت الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

موجة من الجهود لإيصال المساعدات إلى غزة.. هل تعالج الأزمة الإنسانية؟

نقل الإرث.. أردوغان يفجر مفاجأة: انتخابات مارس ستكون الأخيرة

تركيا تتهم ستة أشخاص بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي

ميكروفون مفتوح يكشف دعوة بايدن لنتنياهو للاجتماع لتصحيح المسار بشأن غزة

بعد رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد.. بشرى سارة من "ستاندرد أند بورز" بشأن تصنيف مصر الائتماني

منطقة محظورة.. اليهود يخشون مظاهرات دعم الفلسطينيين في لندن

ترشيحاتنا

إم جي 5 «أعلى فئة» موديل 2022 وبأرخص سعر

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بوقف القتال في السودان خلال شهر رمضان

كوريا الجنوبية بصدد معاقبة شركة ميتا بسبب هذه الاتهامات

نيابًة عن الرئيس السيسي.. وزير الشباب والرياضة يسلم كأس مصر إلي النادي الأهلي

على حساب الزمالك| أول تعليق من كولر بعد تتويج الأهلى بلقب كأس مصر

البنتاجون ينفي تقارير عن سقوط ضحايا جراء إسقاط المساعدات في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص بكتير .. طريقة عمل الكنافة النية فى البيت

بنعمله بالبيت.. نوع عصير منتشر في رمضان خطر جدا على الصحة

عشان رمضان | طريقة عمل الزبادي البلدي فى الفخار زى بتاعة زمان

البنطلون بيقع منه.. عمرو دياب يثير جدلا واسعًا في نهائي كأس مصر

فيديو

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

واقعة ضرب فنان مصري ووالدته بسبب أكياس سكر تكشف عن زوجة ثانية

مفيش مشاكل .. محمد رحيم يكشف كواليس علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ