كنت تعبان من 3 أيام| تعليق صادم من إمام عاشور بعد التتويج بالكأس

عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالسعودية، والتتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف عاشور: الأهلي لعب نهائي كأس مصر لآخر دقيقة، كما هو معتاد عن الفريق، ونجح في تحقيق هدفه من خلال الفوز على الزمالك والتتويج باللقب وإسعاد جماهيره.

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه كان يعاني من حالة إعياء منذ ثلاثة أيام، وكانت هناك شكوك حول مشاركته في مباراة اليوم.

ووجه عاشور التهنئة للجماهير واللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي بعد التتويج باللقب.

وأشاد إمام عاشور بالتنظيم وبالحضور الجماهيري الكبير في ملعب المباراة، مؤكدًا أن الأجواء بشكل عام كانت مميزة للغاية.

