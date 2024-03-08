خبير اقتصادي: الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع حتى لا ترتفع أسعارها.. فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة نجحت في زيادة المعروض من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها؛ نتيجة زيادة الطلب عليها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة تسعى لزيادة المعروض للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وأيضًا السيطرة على معدل التضخم، وضبط الأسواق، بجانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية بنسبة 614%.

أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، من خلال تضافر جهود كل الوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.