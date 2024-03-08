احتفال أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر .. شاهد

رصدت عسة صدى البلد لحظة احتفال أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في استاد الأول بارك بالرياض بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب نادي الزمالك بهدفين دون رد.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.





حلق نسر الأهلي في سماء السعودية متوجًا بلقب كأس مصر بهدفين ولا أجمل ولا أروع، ليؤكد البطل أنه الأحق بالكأس الذهبية وسط فرحة جماهير الأهلي في المدرجات.



سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة وسط أجواء حافلة وجمهور مثالي ورغبة جامحة من الأهلي لوضع بصمة مبكرة تضمن له التفوق من البداية والسيطرة على اللقاء.

اعتمد مارسيل كولر في خطته على نقل الكرة بسرعة من الدفاع للهجوم، معتمدًا على فتح أطراف الملعب بانطلاقات علي معلول ومحمد هاني، مع تحركات ثلاثي خط الوسط الهجومي إمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات خلف رأس الحربة محمود كهربا.

لاحت أول فرصة للأهلي في الدقيقة 6 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، حملت توقيع عمرو السولية لكن الكرة أخطأت الطريق إلى الشباك وخرجت فوق العارضة.

تألق مصطفى شوبير في الدقيقة 12 بتصديه لتسديدة محمد السيد زيزو من خارج منطقة الجزاء محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 24 ومن هجمة منظمة للأهلي وصلت الكرة إلى إمام عاشور، فتقدم ومرر إلى بيرسي تاو فمرر هو الآخر الكرة إلى عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، فسدد ولكن بدون دقة فخرجت الكرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 37 ينال مصطفى شلبي لاعب الزمالك البطاقة الصفراء للخشونة مع بيرسي تاو، وكان قبلها يستحق بطاقة أخرى في تدخله العنيف مع محمد هاني.



لم يشهد الشوط الأول فرصًا حقيقية، وانحصر اللعب في معظمه في وسط الملعب، نتيجة للالتزام الخططي وتضييق المساحات وعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

مرت الدقائق الأخيرة سريعة وسط نشاط ملحوظ من الفريقين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين 0/0.

الشوط الثاني:

دخل الأهلي الشوط الثاني بنفس التشكيل ولكن بتحركات أنشط في الشق الهجومي، لخلخلة دفاعات الزمالك ومحاولة فك رموز المباراة التي خرج شوطها الأول خاليًا تمامًا من المتعة ومن اللمحات الفنية المؤثرة.

في الدقيقة 60 يتسلم إمام عاشور تمريرة طويلة من علي معلول، تقدم إمام وتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك ومرر إلى كهربا، لكن محمد عواد حارس الزمالك نجح في الإمساك بالكرة.



رغم مناوشات الزمالك الهجومية إلا أن دفاعات الأهلي تفوقت بقوة بفضل تمركز محمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومعاونة السولية وكريم نيدفيد.

أجرى الأهلي في الدقيقة 73 ثلاثة تغييرات دفعة واحدة، بمشاركة محمد مجدي أفشة ومروان عطية وعمر كمال وخروج عمرو السولية وكريم نيدفيد وبيرسي تاو.

في الدقيقة 82 ينال نبيل دونجا لاعب الزمالك البطاقة الصفراء للخشونة مع إمام عاشور.

الهدف الأول:

في الدقيقة 84 ينجح إمام عاشور في تسجيل هدف التقدم للأهلي، بعدما استقبل تمريرة أفشة السحرية التي وضعته أمام المرمى ليسدد من لمسة واحدة على يسار عواد، مسجلًا الهدف الأول وبعد العودة للفار يتم تأكيد صحة الهدف.

أجرى الأهلي التغييرين الرابع والخامس في الدقيقة 93 بمشاركة موديست وأكرم توفيق وخروج كهربا وحسين الشحات.



الهدف الثاني:

فتح هدف إمام عاشور المباراة ليضع محمد مجدي أفشة بصمته بالهدف الثاني في الدقيقة 95، بتسديدة بباطن القدم من خارج منطقة الجزاء.



واصل الأهلي تفوقه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 2/0.

