الخزينة ممتلئة.. تعليق مجدي عبد الغني على فوز الأهلي بكأس مصر

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي فوز الأهلي بكأس نهائي بطولة مصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"لقب جديد يُضاف لخزينة ممتلئة بالبطولات داخل النادي الأهلي".

وشارك مجدي عبد الغني لقطات من إحتفال النادي الأهلي بالفوز من داخل. الملعب عقب انتهاء المباراة.

قال مجدي عبدالغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن لقاء الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لا يمكن لأحد أن يتوقع نتيجته بناء على النتائج الأخيرة للفريقين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عبدالغني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «90+» عبر قناة «النهار»: «محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي أنا ضد الهجوم عليه، وسيكون نجم مباراة الزمالك لو في حالته البدنية».

وتابع: «أرى أن مباراة الأهلي والزمالك تحتاج لـ لاعب يصنع الفارق ولذلك محمد عبدالمنعم يمكنه أن يظهر بصورة مميزة خلال لقاء الزمالك».





واضاف : «لاعبو الأهلي لديهم انسجام كبير ولكن الزمالك فريق كبير ويملك لاعبين مميزين».