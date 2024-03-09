أخبار التكنولوجيا| ترامب يدعم تيك توك ويصف فيسبوك بـ "العدو".. وتحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أفادت تقارير أن منصة الوظائف "LinkedIn" لينكد إن قد شهدت قفزة هائلة في الاشتراكات المميزة بنسبة 25٪، وذلك بسبب ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة.



أخذ الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك وشركة OpenAI منحى آخر حيث نشرت الأخيرة رسائل بريد إلكتروني بينهما على الملأ كذريعة لها بعدما رفع الملياردير دعوى قضائية ضدها ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مدعيًا انحرافها عن مهمتها الأصلية.



في مفارقة عجيبة، دعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب تطبيق الفيديو الصيني “TikTok” تيك توك في مواجهة تشريع مزمع من قبل مجلس النواب الأمريكي استعدادًا لتجريد التطبيق من ملكيته الصينية.

كشفت تقارير أن هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية بصدد معاقبة شركة ميتا بسبب فشلها في حماية المستهلكين المحليين فيما يتعلق بخدمتها للأسواق على منصات فيسبوك وإنستجرام.

كشفت تقارير أن مجلس النواب الأمريكي بدأ في اتخاذ إجراءات ضد شركة “SpaceX” سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك وسط مزاعم حول استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك من قبل روسيا.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الصناعة، تيري بريتون إن الاتحاد يبحث إنهاء شركة أبل لمتجر تطبيقات منافس لها من قبل شركة Epic Games المُطورة للعبة “فورتنايت”.