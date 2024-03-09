عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ترامب يدعم تيك توك ويصف فيسبوك بـ "العدو".. وتحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بسبب الذكاء الاصطناعي.. لينكد إن يشهد نموًا هائلًا في الاشتراكات 

 

أفادت تقارير أن منصة الوظائف "LinkedIn" لينكد إن قد شهدت قفزة هائلة في الاشتراكات المميزة  بنسبة 25٪، وذلك بسبب ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة.


الأزمة تتصاعد.. OpenAI تنشر الرسائل على الملأ بعد قضية إيلون ماسك


أخذ الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك وشركة OpenAI منحى آخر حيث نشرت الأخيرة رسائل بريد إلكتروني بينهما على الملأ كذريعة لها بعدما رفع الملياردير دعوى قضائية ضدها ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مدعيًا انحرافها عن مهمتها الأصلية.

 

ترامب يدعم تيك توك ويصف فيسبوك بـ "العدو".. ما القصة ؟


في مفارقة عجيبة، دعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب تطبيق الفيديو الصيني “TikTok” تيك توك في مواجهة تشريع مزمع من قبل مجلس النواب الأمريكي استعدادًا لتجريد التطبيق من ملكيته الصينية.


كوريا الجنوبية بصدد معاقبة شركة ميتا بسبب هذه الاتهامات 

 

كشفت تقارير أن هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية بصدد معاقبة شركة ميتا بسبب فشلها في حماية المستهلكين المحليين فيما يتعلق بخدمتها للأسواق على منصات فيسبوك وإنستجرام.


نواب أمريكيون يحققون مع سبيس إكس بشأن إساءة استخدام روسيا لـ ستارلينك 

 

كشفت تقارير أن مجلس النواب الأمريكي بدأ في اتخاذ إجراءات ضد شركة “SpaceX” سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك وسط مزاعم حول استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك من قبل روسيا.

 

تحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل 

 

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الصناعة، تيري بريتون إن الاتحاد يبحث إنهاء شركة أبل لمتجر تطبيقات منافس لها من قبل شركة Epic Games المُطورة للعبة “فورتنايت”.      

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من عمرو أديب على فوز الأهلي بكأس مصر

تدخل جراحي عاجل .. نقل أحمد شوبير إلى المستشفى

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شاهد.. أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

إعلامي يفتح النــار على شيكابالا بسبب استــفزازه لجمهور الأهلي.. ماذا حدث؟

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

أول ظهور لـ أحمد شوبير بعد دخوله المستشفى

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

ترشيحاتنا

تخفيف آلام الركبة فى المنزل .. إليك تطبيق الثلج وطرق العلاج الطبيعي

500 ألف جنية غرامة.. أخبار صادمة تنتظر المتلاعبين فى أسعار الذهب

الجنرال الذهبي.. 55 عاماً على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض

حكم العطر في نهار رمضان .. احذر منه بهذه الحالة

اقتحامات إسرائيلية في مدن وبلدات عدّة بالضفة الغربية

أخبار التكنولوجيا| ترامب يدعم تيك توك ويصف فيسبوك بـ "العدو".. وتحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آبل تنسحب من سوق السيارات ذاتية القيادة.. ما السبب؟

بـ135 ألف.. أرخص سيارة في مصر بسعر مغري

300 ألف جنيه.. انخفاض كبير في أسعار شيري تيجو 3

ما تقدرش تستغنى عن الأكل .. هذه الأبراج تعانى جدا فى الصيام

فيديو

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

انهيار عقار الورديان .. لحظة السقوط المرعبة ورواية السكان

بالرسومات.. طريقة مبتكرة لتحفيظ القرآن للأطفال في تركيا

مش الرقاصة الوحيدة اللي بتغلط .. فيفي عبده تكشف سر الحج 5 مرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ