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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول فريق طبي كويتي يدخل غزة منذ اندلاع العدوان

الفريق الطبي الكويتي
الفريق الطبي الكويتي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي دخول وفد طبي كويتي تابع للجمعية هو الأول من نوعه إلى قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال رئيس العمليات في الهلال الأحمر الكويتي ورئيس الفريق الطبي الدكتور مساعد العنزي، في تصريح صحفي، إن الفريق المكون من استشاريين وجراحين كويتيين دخلوا إلى غزة عبر معبر رفح البري من أجل تقديم يد المساعدة للأشقاء الفلسطينيين ومساندة الطواقم الطبية الفلسطينية في غزة.

وأوضح أن إيفاد الفريق الطبي الكويتي إلى قطاع غزة جاء بتوجيهات من القيادة السياسية وبدعم من الشعب الكويتي لشقيقه الفلسطيني.

وشدد على أن الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الكويتي هو أول فريق مكون من أطباء كويتيين يصل إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف العنزي أن عملية الدخول جرت بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية رحمة حول العالم.

وذكر أن مهمة الفريق تتركز على مساعدة الكوادر الطبية في المستشفيات الفلسطينية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة للحالات المرضية والاصابات الحرجة.

وأشار إلى أن الفريق دخل القطاع برفقة مساعدات طبية ومواد ومعدات ومستلزمات لدعم المنظومة الصحية في المستشفيات في غزة التي تعاني نقصا حادا في المعدات الطبية الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وأكد أن المساهمات والمساعدات الكويتية للأشقاء في غزة لن تتوقف.

ولفت إلى أن الفريق الطبي سيقوم بإجراء عدد كبير من العمليات الجراحية للأشقاء الفلسطينيين في الأيام المقبلة، معربا عن أمله أن يساهم الفريق في تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.

وكشف عن ترتيبات لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات المحلية في القطاع.

وأوضح أن المستشفى سيضم عددا كبيرا من غرف العمليات والتجهيزات الطبية المتخصصة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عن الشكر لكل الجهات التي ساهمت في تسهيل مهام الفريق الكويتي أو أي فرق طبية أخرى أتت من كل دول العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة وتخفيف معاناة الجرحى، خاصة الاطفال والنساء وكبار السن.

وأعرب عن الثقة بأن الفرق الطبية ستتوالى سواء من دولة الكويت أو من دول العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحصار وعدوان عسكري من قوة احتلال إسرائيلية غاشمة طاولت كل سبل الحياة في القطاع.

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