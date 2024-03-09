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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوة التالية لإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لحزمة الـ460 مليار

يعد التصويت خطوة كبيرة نحو وضع اللمسات النهائية على الميزانية الفيدرالية لعام 2024 بعد شهور من الجمود في الكونجرس المنقسم.

أقر المشرعون في مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إنفاق قبل وقت قصير من الموعد النهائي في منتصف الليل، لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

صوت مجلس النواب يوم الجمعة بأغلبية 75 صوتًا مقابل 22 للموافقة على حزمة إنفاق بقيمة 460 مليار دولار مكونة من ستة مشاريع قوانين لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وبرامج أخرى حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.

يعد التصويت خطوة حاسمة نحو وضع اللمسات النهائية على الميزانية الفيدرالية لعام 2024 بعد أشهر من الجمود في الكونجرس المنقسم بشدة. 

وتم إرسال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.

وفي بيان قبل إقرار مشروع القانون، أشاد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالتشريع ووصفه بأنه “خطوة كبيرة” نحو حكومة فعالة.

وأضاف: "بالنسبة للذين يشعرون بالقلق من انقسام الحكومة فإن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تقول خلاف ذلك، فهي تساعد المحاربين القدامى ورجال الإطفاء والمزارعين  والمدراس وغير ذلك".

 

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