في يوم الشهيد.. الرئيس السيسي يهنئ المسلمين باقتراب حلول شهر رمضان المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المسلمين باقتراب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه التهنئة أيضًا للإخوة المسيحيين بقدوم الصيام العظيم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.