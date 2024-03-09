معارك حامية لسرايا القدس مع الاحتلال في خان يونس

أكدت كتائب سرايا القدس المقاومة التابعة لحركة الجهاد على عودة مقاتليها بسلام من خطوط القتال في مدينة حمد شمال غرب خانيونس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت "أكد مجاهدونا استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ (تاندوم) والـ (RPG) وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقاً تحصنت به قوة صهيونية أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح".

كما أفادت سرايا القدس بأنها قصفت سديروت مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعب فلسطين.



وذكرت سرايا القدس انه تم القصف بالاشتراك مع كتائب المجاهدين ومجموعات عبد القادر الحسيني لتجمعات جنود وآليات العدو في حي الزيتون برشقات من صواريخ (107).