الكاتب الصحفي أحمد صبري ينعي والدة الإعلامية دينا رامز

نعى الكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع «صدى البلد»، والدة الإعلامية دينا رامز، مقدمة برنامج «ست الستات» على قناة صدى البلد، السيدة ماهى محمود صبحي، حرم الأستاذ الدكتور محمد رامز رئيس مركز بحوث البناء الأسبق، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم.

وأعرب الكاتب الصحفي أحمد صبري عن خالص تعازيه للإعلامية دينا رامز وأسرتها، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتقام صلاة الجنازة على الراحلة ماهى محمود صبحي، بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة عصر اليوم السبت.