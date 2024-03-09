محافظ بني سويف يناقش نتائج زيارة التفتيش لـ الوحدات المحلية والمديريات

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير النصف الشهري،عرضه الأستاذ أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ،خلال الفترة من 16 إلى 29 فبراير الماضي،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.

وتبين من التقرير أنه تم،خلال الفترة المذكورة،توجيه 36من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 5 زيارات لمجالس القرى ( دنديل، الميمون، سدس، الشنطور ، بجانب ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا) ، و13 زيارة على المنشآت الطبية والوحدات الصحية ( الحرجة، بني بخيت ، دنديل ، الزيتون ، بني محمد، إدريجة، المماليك، أطواب ، أطواب ، براوة ، إفوة ، بجانب مكتب صحة رابع بني سويف، مكتب صحة بندر الواسطى، إدريجة) و11 زيارة في قطاع التعليم شملت ( إدارة تعليم بني سويف، مدرسة قاسم أمين الابتدائية ، محمود حمد ، الشهيد محمد أنور السادات ، محمد متولى الشعراوي " إدارة تعليم بني سويف" ، الشهيد صفوت عبد العظيم، السيدة خديجة الثانوية بنات، الزهراء الابتدائية ، الثانوية التجارية بنات ، و إدارتي تعليم الفشن وبني سويف.

بجانب 7 زيارات في قطاعات الزراعة والتضامن والطب البيطري، بواقع 3 زيارات في القطاع الزراعي ( إدارتي اهناسيا وببا، جمعية سدس الزراعية ) وزيارة لمبنى ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي ، وزيارتين في قطاع التموين (مكتب تموين دنديل ، وإدارة تموين الواسطى ) فضلاً عن زيارة وحدة سدس البيطرية ، حيث تم رصد بعض حالات الغياب وترك العمل على مدار الفترة المذكورة بالجهات التي تضمنها التقرير نصف شهري ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص أكثر من 20 شكوى

من ناحيته كلف المحافظ بني سويف،مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب