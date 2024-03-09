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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المواردي: نستهدف إقامة 9 معارض خارجية في 2024 للتسويق للمنتجات المصرية

صدى البلد

أكد اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حرص الهيئة  على التنسيق مع مختلف الجهات لإتاحة مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة خدمات التسويق والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

وقال المواردى فى تصريحات صحفية على هامش ختام معرض القاهرة الدولى فى دورته ال 57 ان مشاركة العارضين من الشركات والمصانع يعمل على فتح آفاق تسويقية جديدة لأصحاب تلك المشروعات في الداخل والخارج مما يساهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية على الاستمرار والنمو ويزيد من قدرة مشروعاتهم على استيعاب المزيد من فرص العمل وكذلك لتعزيز فرص اقتحامهم الأسواق الخارجية وتطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع احتياجات هذه الأسواق ويزيد من قدرتها على التصدير.
وأوضح المواردى ان الهيئة تستهدف إقامة 9 معارض خارجية خلال العام الجاري 2024 للترويج للصادرات المصرية من مختلف المنتجات .. ومستهدف إقامتها في عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بنظام B2B أو B2C وتشمل مشاركة الشركات من كافة القطاعات الصناعية من مواد بناء واغذية وادوية. وسوف يحصل الشركات المشاركة والتي تتجاوز قيمة صادراتها 100 مليون دولار سنويا على دعم يصل إلى 60 % للمشاركة بتلك المعارض أما الشركات  التي يصل حجم صادراتها أقل من تلك القيمة فسوف تحصل على دعم 80 %.


وتسعى الحكومة المصرية لرفع معدلات صادراتها 20% سنويا خلال فترة من 2024_2030 لتحسين مواردها من النقد الأجنبي بعد أزمة طاحنة من نقص العملة الصعبة نتيجة هروب رؤوس اموال اجنبية بقيمة 22 مليار دولار شهدت انفراجة نسبيا بتوقع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة مع حكومة ابو ظبي حصلت منه علي سيولة دولارية عاجلة بقيمة 35 مليار دولار.

 

يذكر أن اللواء شريف المواردى رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات افتتح معرض القاهرة الدولى 29 فبراير الماضى بحضور محافظي القاهرة ودمياط ووفدى الكويت وليبيا .

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