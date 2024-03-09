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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حماة الوطن: يوم الشهيد تأكيد على تضحيات قواتنا المسلحة في السلم والحرب

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عاما حزب حماة الوطن

أكد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن احتفال الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها بيوم الشهيد يعبر عن تقديرها لهؤلاء الرجال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لوطنهم.

وأشار إلى أن الشعار الذي اتخذته قواتنا المسلحة "ويبقى الأثر" يؤكد أن مصر لن تنسي شهدائها الأبرار الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة وسطروا في صفحات مضيئة تاريخ مصر الخالد دفاعا عن ترابها الغالي.

وأكد اللواء طارق نصير فى بيان صحفى له أن تاريخ هذا الوطن تمتلئ صفحاته ببطولات وأمجاد شهدائنا الأبرار الذين تحطمت على أيديهم كل من حاول الاقتراب أو المساس من تراب وآمن مصر واستقرارها وستبقي أمجادهم العطرة خالدة تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل ليؤكدوا يوما بعد يوم أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وانما تضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمن لصون مصر وأمنها واستقرارها.

وأشاد بما اكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية ال39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وهو أن العالم يشهد منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة حيث يسقط الآلاف في قطاع غزة ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة ونبذل اقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم واغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات لهم.

وأشار إلى ان الرئيس السيسي كان حريصا على أن يظل معبر رفح مفتوحا 24 ساعة لادخال المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة لتخفيف المعاناه عن أشقائنا الفلسطينين.

وثمن ما أكده الرئيس السيسي ان مصر لن تخون أشقائها في الماضي وستظل على العهد في الحاضر والمستقبل وسنحافظ على كل شبر من ارضنا وبلادنا فكلنا مسؤولون نحميها كما هي وبحدودها المعروفة منذ آلاف السنوات ولن نفرط فيها.

ووجه اللواء طارق نصير التحية الي روح الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض في الاحتفال بيوم الشهيد ولكل شهداء مصر الأبرار عبر تاريخها الطويل واخرهم شهداء معاركها ضد الإرهاب.

كما وجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق اسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية والضباط والجنود على دورهم في الحفاظ على أمن واستقرار مصر في السلم والحرب.

الدولة المصرية يوم الشهيد قطاع غزة وقف إطلاق النار المساعدات

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