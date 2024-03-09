رئيس الموساد يلتقي بمدير المخابرات الأمريكية سرا فى إحدى دول المنطقة

في تطور مهم، أفاد موقع أكسيوس بأن مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا أجرى محادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز أمس الجمعة في إحدى دول المنطقة، حيث ركز اللقاء، الذي كشف عنه مصدر إسرائيلي، في المقام الأول على الجهود الجارية للتوسط في صفقة الرهائن في غزة.

وبحسب المصدر، قدم بيرنز لبرنيا تحديثات بشأن المناقشات التي جرت في وقت سابق من الأسبوع في مصر وقطر، ويعتقد أن هذه المحادثات جزء لا يتجزأ من المفاوضات الأوسع التي تهدف إلى حل وضع الرهائن المعقد في غزة.

ويسلط اللقاء بين بارنيا وبيرنز الضوء على الجهود التعاونية بين وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية في معالجة المخاوف الأمنية الحرجة في المنطقة، وإن مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى تشير إلى مدى الجدية التي يتم بها التعامل مع قضية التفاوض بشأن الرهائن.

التفاصيل المحيطة بالمناقشات، بما في ذلك المبادرات أو الإنجازات المحددة، لم يتم الكشف عنها في الوقت الحالي، ومع ذلك، يعكس الاجتماع دفعة منسقة من قبل الطرفين لاستكشاف السبل المحتملة لحل أزمة الرهائن في غزة.

ومن الممكن أن يكون لنتيجة هذه المداولات آثار بعيدة المدى على المشهد الأمني في المنطقة وآفاق السلام والاستقرار في غزة.