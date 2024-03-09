رد فعل مفاجئ من إدارة الزمالك بعد خسارة كأس مصر أمام الأهلي

رفض مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توقيع أي عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام الأهلي، في نهائي كأس مصر.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "مجلس الزمالك يرفض معاقبة اللاعبين بعد خسارة كأس مصر أمام الأهلي".

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، وسجّل إمام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

