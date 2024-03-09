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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكأس مش هيخرج من الجزيرة.. محمد هاني يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك

محمد هاني
محمد هاني

احتفل محمد هاني، نجم النادي الأهلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة 39 في تاريخ المارد الأحمر، بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، في المملكة العربية السعودية.

ونشر هاني عبر حسابه على انستجرام، صورة له وهو يحتفل بالكأس، صحبها بتعليق: "الكأس مش هيخرج من الجزيرة"، وسط تفاعل من المتابعين.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، وأدارها الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، سجل امام عاشور وأفشة هدفي الأهلي في الدقيقتين 85 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

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