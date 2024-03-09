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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من ياسمين الخطيب بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

علقت الفنانة والاعلامية ياسمين الخطيب، على خسارة نادي الزمالك أمام منافسه النادي الأهلي، في نهائي كأس مصر بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أنا نايمة" وهو ما اثار اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات "

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما  أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدف وتلقت شباكه 5.

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