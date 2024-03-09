«لومو اللي فرَّط»| إعلامي يفتح النار على جماهير الزمالك بسبب المجلس والصفقات

دافع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض لقب كأس مصر أمام الأهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بمنصة "X": “اللي بيلومو مجلس إدارة الزمالك الحالي، عاوز تلوم؛ لوم علي اللي فرط في: جنش، أبو جبل، طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، بن شرقي، أوناجم، مصطفى محمد، ساسي”.

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، على استاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي فى التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلي 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.